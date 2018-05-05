“Muhtarların dünü, bugünü” konulu konferans düzenlendi

İstişare ve Yönetim Kurulu toplantısında muhtarların dünü, bugünü konuşuldu.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleşen Konfederasyonunun 37. İstişare ve Yönetim Kurulu toplantısında, “Muhtarların dünü, bugünü” konulu konferans verildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran’ı Kerim okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasını Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş yaparak, muhtarlık görevinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yeniden önem kazandığını vurguladı.

Abdulkadir Geylani Taş, son yıllarda muhtarların sosyal haklarının arttığına vurgu yaptı ancak bunların yeterli olmadığını ifade etti.

Muhtarlar Derneği Güneydoğu Federasyonu Başkanı Hatip Şeran ise, Osmanlı Döneminde muhtarlığın şuan ki durumundan çok daha önemli olduğuna işaret ederek, Cumhuriyet dönemiyle birlikte muhtarlığın her gecen gün önemini yitirdiğini söyledi.

Hatip Şeran, Köy Kanunu ile muhtarlık görevinin yapıldığını ancak 5 yıl önce 37 bin olan köy sayısının 16 bine düştüğünü aktararak, kanun değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra Alevi Kanaat Önderi Ali Büyükşahin, Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar’ın konuşmasının ardından Muhtarlar Konfederasyonu Genel başkanı Hüseyin Akdeniz, “Muhtarların dünü, bugünü” ile ilgili konferans verdi.

Muhtarlar Konfederasyonu Genel başkanı Hüseyin Akdeniz konferansta, muhtarlık mesleğinin bu günkü durumu, güçlü ve zayıf yönleri, yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verdi.

Konferans sonrasında konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise, Türkiye’nin değişik illerinden gelen yaklaşık 150 muhtarı kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Kalkancı, “Türkiye’de muhtarlık Cumhuriyet dönemiyle birlikte ihdas olunmuş bir şey değildir. Bizim geleneklerimizde geçmişe doğru baktığımızda muhtarlık şehir ve köy yerleşik hayata başladığımızdan beri var olan bir şeydir. Bu zamanla bir müessese haline bir kurumsal kimliğe günümüzde de muhtarlığa dönüşmüştür. Bizlerde mesleğe ilk başladığımızda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 4541 sayılı kanunu öğrendik. Muhtarlarımız vatandaş ile devlet arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Bundan dolayı muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Muhtarlarımız devlete karşı halkı, halka karşı ise devleti temsil eder. Cumhurbaşkanımızda muhtarlarımızı külliyede ağırlayarak, muhtarlığın ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösteriyor. Bizlerde vatandaş ile olan ilişkilerimizde ilk aradığımız kişi muhtar oluyor. Bu köy muhtarı veya mahalle muhtarı oluyor. Bu vesile ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından ilimizde gerçekleştirilen 37. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Türkiye’nin dört bir tarafından katılan tüm muhtarlarımızı ilimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdimi gerçekleşti.