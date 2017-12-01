Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 16:34

Musalla Cami için imza kampanyası başlatıldı

Türklerin Anadolu’yu fethinden sonra yapılan ilk mescitlerden birisi olan Musalla Camiine namazgah yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

Musalla Cami için imza kampanyası başlatıldı

01 Aralık 2017 16:34


Türklerin Anadolu’yu Fethinden sonra Anadolu’ya yaptırılan ilk mescit olan Adıyaman Musalla Cami, İsmet İnönü döneminde cezaevine dönüştürülerek 32 yıl cezaevi olarak hizmet verdi. Yeniden restore edilen tarihi yapı, 45 yıldır ise cami olarak hizmet veriyor. 1950’li yıllara kadar Caminin batı kısmında namazgah bulunurken daha sonra namazgah kaldırıldı.


Camiye ait olan caminin güney kısmında bin 250 metrekarelik arsaya namazgah yapılması için Musalla Mahallesi Muhtarı Hacı Bilal Göksu imza kampanyası başlattı. Vatandaşlar ve cami cemaati imza kampanyasına ilgi gösterdi.


İmza kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Musalla Mahallesi Muhtarı Hacı Bilal Göksu, “Caminin Güneyinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan arsa sembolik bir ücretle Hayat Vakfına 10 yıllığına tahsis edilmiştir. 2013 yılında arsa tahsis edilmesine rağmen burada hiçbir çalışma yapılmamıştır. Hayırlı bir hizmet için bir kamu arsasının veya yerinin bir sivil toplum örgütüne verilmesine karşı değiliz. Ama bu arsa camimizin bir mütemmimi ve mahallemize canlılık kazandırabilecek kermes, sergi, kitap fuarı ve özellikle yaz günleri teravih namazlarının kılınacağı çok amaçlı bir sosyal alan olarak kullanılabilir. İlgili tahsisin iptali ile sunduğumuz taslak projenin Vakflar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    14°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç