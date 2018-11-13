Mustafa Atalay esnaflardan destek istedi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı Mustafa Atalay seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Atalay, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyareti sırasında esnaf tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde güler yüz ile karşılanan Atalay, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Atalay, Belediye Başkan adaylığının kendisine verilmesi ve kazanması durumunda sorunların çözümü noktasında elinden geleni yapacağını söyledi.

Atalay, "Birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarımızla çok çalışarak, ilçemizi inşallah hak ettiği noktaya getireceğiz. Her kapıyı çalıp herkesle kucaklaşıp, ilçemiz için birbirinden güzel projeler ile ilçemizi geliştireceğiz" diye konuştu.