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Mustafa Atalay polislerle bir arada

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan aday adayı Mustafa Atalay Kahramanmaraş Karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan aday adayı Mustafa Atalay Kahramanmaraş Karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti.


AK Parti Belediye Başkan aday adayı Mustafa Atalay Kahramanmaraş Karayolu üzerinde trafik denetimi yapan trafik polislerini ziyaret etti. Atalay, halkın huzur ve güvenliği için zor koşullarda görev yapmalarından dolayı polislere teşekkür etti.


Atalay, ziyaretinde güvenlik görevlisi memurlardan karşılaşılan sorunlar ve uygulama hakkında bilgi aldı. Sürücü ve yolcularla bir süre sohbet eden Atalay, hayırlı yolcuklar diledi.

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