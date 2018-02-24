Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinden anlamlı etkinlik

Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermes etkinliğinde öğrenci velilerinin hazırladığı onlarca çeşit yemek, pasta ve el sanatları ürünleri okul bahçesinde satışa çıkarıldı. Tüm gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlandığı kermese Besni halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kermesin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanı Ali Erdoğan, Okul Aile Birliği Başkanı Hicabi Zengin ve Okul Müdürü Mehmet Demirel tarafından yapıldı. Bir gün süren kermeste 8 bin 100 TL gelir elde edildi.