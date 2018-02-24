Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 18:36

Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinden anlamlı etkinlik

Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Mehmetçik için kermes düzenledi.

Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinden anlamlı etkinlik

24 Şubat 2018 18:36


Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermes etkinliğinde öğrenci velilerinin hazırladığı onlarca çeşit yemek, pasta ve el sanatları ürünleri okul bahçesinde satışa çıkarıldı. Tüm gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlandığı kermese Besni halkı yoğun ilgi gösterdi.


Kermesin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanı Ali Erdoğan, Okul Aile Birliği Başkanı Hicabi Zengin ve Okul Müdürü Mehmet Demirel tarafından yapıldı. Bir gün süren kermeste 8 bin 100 TL gelir elde edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç