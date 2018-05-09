Mustafa Uslu yeniden başkan seçildi

Kez seçilen Mustafa Uslu, “Tüm çirkin karalamalar ve entrikalara rağmen seçimden galip ayrıldık” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan meclis üyesi ve komite seçiminin yapılmasının ardından, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği, TOBB Genel Kurul Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyeliği seçimleri yapıldı. Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği seçiminde mevcut başkan Mustafa Uslu ve İrfan Torunoğlu’nun listesi yarıştı.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliğinde Mustafa Uslu’nun listesi İrfan Torunoğlu’nun listesi karşısında 28-17 galip geldi. Mustafa Uslu 3. kez başkan seçildi. TOBB Genel Kurul Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyeliği seçimlerinde de Mustafa Uslu’nun listesi 26-19 galip geldi.

Seçim sonrasında açıklamada bulunan Mustafa Uslu, seçimlerin ülkemiz ve Adıyaman için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Seçim demokrasi ve insan hakkıdır. Sandık neticesine herkesin saygı duyması gerekir. Bu seçim sonucu da böyle tecelli etmiştir. Bu sonucun Adıyaman’ımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Biz kardeşlik havasında bu seçimi gerçekleştirdik. Huzur kentine yakışan ve şölen havasında bir seçim gerçekleştirildi” dedi.

Mustafa Uslu, seçim sürecinde çirkin propagandaların yapıldığına dikkat çekerek, “Bu seçim döneminde ilgili ilgisiz birçok kişi Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının seçimine dışarıdan müdahale etti. Bu kişilerin bu seçimlere bu şekilde müdahale etmesi bizleri çok üzdü. Bu Adıyaman’a fayda getirmemiştir. Herkes kendi işini düzgün yapmaya çalışsa ülkemizde ve kentimizde hayırlı işler ortaya çıkar. Üzerine vazife olmayan konularda entrikalar çevirerek seçimlere müdahale etmek çok doğru bir şey değildir. Allah’a hamdolsun yapılan bütün entrikalara ve çirkin karalamalara rağmen bugün bu seçimin neticesi ortaya çıkmıştır. Adıyaman hepimizin ve bu huzur kendinin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Hayatında bir kişiye asgari ücret dahi verme zevkini yaşamayanlar bugün burada seçimlere müdahale etmeye çalışmıştır. Bu çok doğru bir şey değildir. Keşke bu süreçte bu çirkin şeyler, ayak oyunları, iftiralar, karalamalar olmasaydı. Bu saatten sonrası 45 meclis üyemizle kentimize hizmet etmenin gayretinde olacağız” diye konuştu.