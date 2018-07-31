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31 Temmuz 2018 13:57

Müzeyyen Karaman Taziye Evi inşaatı son sürat devam ediyor

Adıyaman Yunus Emre Mahallesinde yapımı devam eden Müzeyyen Karaman Taziye Evi inşaatı son sürat devam ediyor.

Müzeyyen Karaman Taziye Evi inşaatı son sürat devam ediyor

31 Temmuz 2018 13:57


Hayırseverler tarafından desteklenen Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, ‘Her Mahalleye Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında başlattıkları projeye verilen desteklerden bir tanesi olan Yunus Emre Mahallesi’ndeki Müzeyyen Karahan taziye evinin büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.


Kutlu, “Bayan ve erkekler için iki kattan oluşacak şekilde inşa edilen taziye evimiz şimdiden mahallelilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise uzun yıllardır ihtiyacını hissettikleri taziye evini mahallelerine yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve hayırseverlere teşekkür etti.




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