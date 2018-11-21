NARKO Rehber deprem bölgesinde

5 şiddetinde depremin meydana geldiği Samsat'ta bilgilendirme yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince, Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Konferans Salonunda, Samsat ilçesinde görevli idareci ve öğretmenlere yönelik olarak bağımlılık (uyuşturucu) ile mücadele semineri verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve uyuşturucu ile mücadele de toplumun desteğini almak amacıyla tüm illerde uygulanması istenilen eğitim çalışmaları kapsamında Samsat ilçesinde görevli 130 eğitimciye seminer verildiği belirtildi.

Polis Memuru Mehmet Kılboz tarafından verilen seminerde, uyuşturucunun zararları, ailelerin dikkat edecekleri hususlar, okul bölgelerinde alınması gereken tedbirler, gençleri bu tür bağımlılığa iten sebepler ve bunun önlenmesine dair bilgiler verildi.