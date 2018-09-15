Narkotik ekipleri silah ve uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları aramada tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Narkoti Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.Y. isimli şahsa ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda ev içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 gram bonzai maddesi ele geçirilerek, şahıs göz altına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.