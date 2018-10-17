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Narkotik polis ekipleri başarılı çalışmalarıyla takdir topluyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 6 ay içerisinde uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucu ticareti yapan 22 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, son 6 ay içerisinde başarılı çalışmalara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 228 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan 228 şahıstan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Ayrıca yapılan çalışmalarda 29 kilo 135 gram esrar maddesi, 161 gram eroin, 186 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 457 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından aynı zamanda uyuşturucu ile mücadelede katkı sağlamaları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması konusunda ise bin 195 kişiye bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

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