Narkotik polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan uygulamalar ve denetimler neticesinde durumundan şüphelenilen Z.A., D.Ş., ve B.C., isimli şahısların yapılan üst aramalarında toplam 7 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine polis ekipleri tarafından el konulurken konuyla alakalı olarak 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve burada ifadeleri tamamlanan 3 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.