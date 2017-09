Naze Bedir Metiner Anaokulu törenle açıldı

Kahta Yavuz Selim mahallesinde hizmete giren Naze Bedir Anaokulunun açılış törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya Eğitimi, “İyi bir yere getirmenin ilk ve başak unsuru okulların fiziksel şartlarını iyileştirmekten ve yeni okulları açmaktan geçer. Bu anlamda son 15 yılda Cumhuriyet kurulduğundan beri yapılan okullardan daha okul yapılmıştır. Artık çok fazla kalabalık sınıflarda değil, daha uygun 20 ile 25’erli sınıflarda öğrencilerimiz eğitim almaktadır. Artık öğrencilerimiz fiziksel şartları daha iyi okullarda eğitim görmekte bu tarihi başarıda katkısı olan herkes eğitim tarihinde bundan sonraki nesillerin de hak ettiği değeri ve saygıyı görecektir. Bu anlamda bir çocuğun filizlenmeye başladığı yer olan böyle güzel bir anaokulu ilçemize kazandırdığı için sayın Vekilimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ise konuşmasında, “İnsanın kendi memleketinde konuşması çok zor. Ama Kahtalı olmaktan Adıyamanlı olmaktan gurur duyuyorum. 4 yıl boyunca yaşadığım doğup büyüdüğüm bu topraklara bir milletvekili olarak hizmet ettim. Bir evladınız olarak bugün İstanbul’da milletvekili olarak hizmet etmeye devam ediyorum. İstedim ki burada bir eserimiz olsun. Rahmetli annem adına ve hali hazırda hayatta olan babam adına bir eserimiz olsun. Her birimiz eğitime omuz vermek zorundayız. Bu memleket hepimizin Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Her şeyi devletten beklersek bir sürü hizmet aksamış olur. O yüzden durumu iyi olan arkadaşların her biri bir okul yaparsa devletimiz çok daha başak hizmetlere yoğunlaşmış olur. Bu vesile ile imkanları olan sevgili hemşerilerime okul yapmaya davet ediyorum. Bizi düştüğümüz siz kaldırdınız. 15 Temmuzda sokaklara düşmemiş olsaydık bugün yerimizde yeller esiyor olacaktı. Ya darağaçlarında sallanacaktık, yassı ada mahkemelerinde yargılanacaktık ya da cezaevlerinde ömür tüketecektik. Hamdolsun cesaretinizi kuşandınız. Hükümetinize, Reisinize, Devletinize, Bayrağınıza, namusunuza sahip çıktınız. Aslanlar gibi kükrediniz. Onları tanklarını ve toplarını dize getirdiniz. Bizi düştüğümüz yerden siz kurtardınız siz. Sizin için ne yapsak azdır. Bizim için asıl olan milletin hizmetkarı olmaktır. Hiçbirimizin milletimizden bir ayrıcalığı yoktur. Ben şalvarlı bir babanın oğluyum. Karşımda duruyor, gurur duyuyorum. Ama bugün bu ülkenin bir milletvekiliyim. Hiçbirimiz kanı diğerinin kanından daha değerli değil. Daha asil değil. Hiç birimiz Türk olduğumuz için Kürt olduğumuz için Alevi olduğumuz için Sünni olduğumuz için değerli değiliz. Kim ki kendini bir Sünni olarak Alevi’den üstün tutarsa, Alevi’ye gayri muameleyi yaparsa o bizden değildir. Kim ki alevi olarak Sünni’yi düşman o da bizden değildir. Bir Türk ile bir Kürt arasına mesafe koymaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu devlet, hepimizin devleti. Bu vatan hepimizin ülkesi. Sadece Türklerin ya da Kürtlerin devleti değil. Bu ülkede yaşayan bütün Anasır-ı İslam’ın devletinden bahsediyoruz. Ortak vatandan bahsediyoruz. Tek bayrağımız tek milletimiz tek devletimiz. Onun için Rabia diyoruz. Devletimizin ve milletimizin bekasının tehdit altında olduğu bir dönemde tek millet olduğumuz herkese göstermek zorundayız. Korkmayız bu milletin bileği bükülmez. Allah bizimle beraber olduğu sürece milletimiz bizimle beraber olduğu sürece hiçbir devlet, yeryüzünün imparatoru bile olsa asla bu aziz millete diz çöktüremeyecektir. Yeter biz bir ve beraber olalım” şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, “Milletvekilimizin kendi çabasıyla, kendi katkısıyla Kahta’mıza kazandırdığı bu eğitim yuvasına büyük bir nezaketle ilgi göstererek rahmetli annesinin ve Bedir amcamızın ismini vermemizi talep ettiler. Bizler büyük bir memnuniyetle yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Anaokulları ilköğretim çağına gelmiş çocukları okul düzenine hazırlayan 7 yaş altı çocukların bir arada olabildiği bakım, oyun ve eğitim yuvalarıdır. İlgi ve becerilerini geliştirmede önemli katkı sunmaktadır. Çocuklarımız merhum Naze teyzemiz ve Bedir amcamızın isimlerini taşıdığı anaokulunda kalem tutmayı, oyuncaklarını kullanmayı öğreneceklerdir. El becerilerini geliştirecekler. Kendine güvenen, cesaretli olmayı ve kendi başına hareket etme yetkisini kazanacaklar. Burada masal dinleyecek, hikaye öğrenecek, şarkı söyleyecek, şiir okuyacak mutlu ve başarılı hayat yolculuğunun ilk adımını atmış olacak” dedi.