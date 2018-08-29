Nemrud dağına teleferik bölge turizmini canlandıracak

Kahta Belediyesi arıtma tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, hazırlanan yeni projeler ile Nemrut Dağı’nda yapılacak teleferik ile Adıyaman’da turizm sektörünün yeniden canlanacağını belirtti. Kahta’da yapılan yatırım ve hizmetlerle daha da cazibe haline geleceğini anlatan Toprak, “2014 yılında göreve geldiğimizde Kahta’ya neler yapabiliriz, hangisi daha acil diye öncelikli olarak sıraya koyup hizmetlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Küresel bir sorun olan su sorunu, Kahta ilçemizde de büyük bir sıkıntıydı. 2 Mart 2018 tarihinde arıtma tesisimizin hizmete girmesi ile ilçemizde içme suyu sıkıntısı giderildi. Bunun yanında alt yapı, üst yapı, mesire alanları ve parkları vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Sahil yolunun da tamamlanmasıyla beraber Kahta daha güzel bir estetiğe sahip olacak. Kahta Belediyesinin araçları yenilendi. Kahta’ya mezbahana ve engelliler çarşısı yapıldı. Kahta Kaymakamlığıyla beraber ortaklaşa yaptığımız Şire (Köylü) Pazarının yapımı devam ediyor. Köylü pazarı bir ay içerisinde bitecek. Belediyenin kademe yerini yapılacak olan Diş Hastanesine hibe ettik. Sahil Yolu projesinin istimlak çalışmaları devam ediyor. Birkaç vatandaşımızın ödemesi yapıldı. İstanbul Boğazında neler varsa aynı şeyler sahil yolunda da olacak. Teşkilatımızın, milletvekillerimizin ve hükümetimizin desteği ile Kahta’yı şirin bir kent haline getireceğiz” dedi.

Adıyaman’ın gerek coğrafik yapısı, gerek kültür çeşitliliği açısından ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, bölgenin inanç turizminden doğa turizmine, kış turizminden su turizmine ve tarihi turizme kadar birçok turizme ev sahipliği yapabilecek uygun bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Milletvekili Toprak, “Bölgemiz, gerek coğrafik yapısı olsun, gerek kültür çeşitliliği açısından çok ciddi bir turizm potansiyeline sahiptir. Anı zaman da inanç turizminden doğa turizmine, kış turizminden su turizmine ve tarihi turizme kadar birçok turizme ev sahipliği yapabilecek uygun bir yapısı var. Bu anlamda bizler de Adıyaman turizminin tanıtımı için bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bugün bir Eyfel Kulesini yapabilirsiniz ama bir Nemrut Dağını tekrar yapamazsınız. Dünyanın 8. Harikası ve gerçekten bir açık hava müzesi, güneşin doğuşunun en güzel izlendiği yerdir. Dünyanın en yüksek açık hava müzesine sahiptir. Tarihi ve kültür turizminin tanıtımı için hazırladığımız projelerin başında ise Nemrut Dağına teleferik yapılmasıdır. Bu proje ile Nemrut Turizmi teleferik ile yeniden canlanacak. Yapılacak teleferik ile Adıyaman’da turizm sektörünün önünün yeniden açılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kahta Belediyesi arıtma tesislerinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile parti temsilcileri katıldı.