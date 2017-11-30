Nemrut Dağı beyaza büründü

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağının zirvesine yılın ilk karı yağdı. Sonbaharın son gününde beyaza bürünen Nemrut Dağına kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. ‘Güneşin en güzel doğup battığı yer’ olarak nitelendirilen, yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağının yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Turizmciler kar yağışı nedeniyle zirveye çıkılmasa da, Perre Antik Kent, Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia gibi tarihi ören yerlerini görmeye gelebileceğini ifade etti.