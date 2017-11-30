Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 15:36

Nemrut Dağı beyaza büründü

Adıyaman’da 2 bin 206 metre yükseklikteki devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı beyaza büründü.

Nemrut Dağı beyaza büründü

30 Kasım 2017 15:36


UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağının zirvesine yılın ilk karı yağdı. Sonbaharın son gününde beyaza bürünen Nemrut Dağına kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. ‘Güneşin en güzel doğup battığı yer’ olarak nitelendirilen, yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağının yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.


Turizmciler kar yağışı nedeniyle zirveye çıkılmasa da, Perre Antik Kent, Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Arsemia gibi tarihi ören yerlerini görmeye gelebileceğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç