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Nemrut Dağına yılın ilk karı düştü

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı Zirvesine, yılın ilk karı düştü.


2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı zirvesine kar düştü. Sezonun ilk karının düştüğü zirvede ki yoğun sis ve kar kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı Adıyaman ve çevresinde yağmur yağışı hakim iken, yüksek yerlere yılın ilk karı yağdı.


Güneşin en güzel doğup battığı yer olarak nitelendirilen, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Nemrut Dağına düşen ilk kar ile farklı bir görünüme kavuştu.

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