İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nemrut Dağı'nda turistlere tipi ve sis engeli

Beyaza bürünen Nemrut Dağı zirvesine çıkan turistler etkili olan tipi ve yoğun sis nedeniyle zirveden indirildi.


UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na kar yağdı. Nemrut Dağı zirvesinde bulunan devasa heykelleri görmek, güneşin en güzel manzarayla doğup battığı yer olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nda gün batımını izlemek isteyen turistler kar engeline takıldı.


Zirvenin yakınlarına kadar araçlarla gelen ve daha sonra zirveye doğru tırmanan yerli turist kafilesi kara rağmen yukarı çıkarak, zirvedeki heykellere ulaştı. Heykellere hayran kalan ve fotoğrafını çeken turistlerin bu sevinçleri uzun sürmedi.


Daha önce fazla etkili olmayan yoğun sis ve tipi bir anda etkisini arttırdı. Daha önceki yıllarda turistlerin yaşadıkları mağduriyet yaşanmasın diye görevliler turistlere zirveden inmeleri gerektiğini söyledi.


Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri Tuncay Köse ve Ahmet Doğan, turistleri can güvenliği için zirveden güvenli bir şekilde aşağı indirdi.


Kar yağışının sürmesi nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken servis araçlarına zincir takılırken, turistler araçların yanına kadar yürüdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.