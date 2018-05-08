Nene Hatun Anaokulu Öğrencileri Anneler Gününü kutladı

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın yanı sıra öğrencilerin aileleri de katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Nene Hatun Anaokulu öğrencileri bir birinden güzel gösteriler sergileyerek, salonda bulunan katılımcılardan büyük beğeni kazandı. Minik öğrenciler, yaptıkları gösterilerle annelerine duygulu anlar yaşatarak bol bol alkış aldı. Oldukça heyecanlı görünen anneler ise, çocuklarının sahnede gösterdikleri performansı ve bu mutlu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Programa katılan Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, böyle anlamlı ve güzel bir programı hazırlayan Nene Hatun Anaokulunun öğrenci ve öğretmenlerini kutlayarak, teşekkür etti.