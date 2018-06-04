‘Nerde O Eski Oyunlar’ Projesinin finali gerçekleşti

Mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, deleme, ip atlama, yakan top ve tombik gibi oyunların oynandığı proje son buldu. Yenimahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen projenin finaline Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şube müdürleri ve veliler katıldı.

İl merkezinde 9 bin 964 lisanslı öğrencinin katılımıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 32 okulun mücadelesi sonrasında şampiyonları belli oldu. Gerçekleşen final töreninde dereceye giren okullara kupa ve madalya verildi.

Düzenlenen yarışmada etkinliğin amacına ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, çocukların bu oyunlarla liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı öğrenme, fair-play, hoşgörü, zamanı verimli kullanabilme, zihinsel ve fiziksel beceriler kazanma ve kendi kültürünü tanıma gibi kazanımlarını hedeflediklerini söyledi.

Kızılkaya konuşmasının devamında, “Bu anlamda oyun kavramı kentsel yaşamın getirdiği olumsuzluklarla birlikte çocukların bireysel olarak yaptığı ve daha çok bilgisayar başında oynanır hale dönüşmüştür. Bu durum nesiller aracılığı ile getirilen geleneksel çocuk oyunlarımızın geçmişe taşınmasında bozucu etki oluşturmaktadır. Ayrıca hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmede çocukların sayısı günümüzde hızla artmaktadır. Geleneksel çocuk oyunları şenliği ile çocuklarımızın karakterine uygun fiziksel etkinlikler yapması, paylaşmayı öğrenmesi, oyunla başlayan spor alışkanlığının yaşam biçimi haline dönüşmesi hedeflenmektedir. Nihai hedefimiz ise milli kültürümüzün önemli bir bölümünü teşkil eden çocuk oyunlarının öğretilmesi ve yaşatılmasıdır” diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini kupa ve madalyalarını Vali Yardımcısı Adem Kaya, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş verdi.