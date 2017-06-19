Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 15:40

Nissibi-Kahta yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Nissibi Köprüsü ile Kahta ilçesi arasındaki duble yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Nissibi-Kahta yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

19 Haziran 2017 15:40


Otoban standardında yapılan ve 3 yılda bitirilmesi öngörülen yolun hizmete sunulmasıyla Kahta-Nissibi arasındaki 50 kilometrelik yol 41 kilometreye düşecek. Adıyaman için çok önemli olan bir yol ağı olan Nissibi-Kahta arası yapımıyla ilgili TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık incelemelerde bulundu.


Tüm hızıyla süren yolda ki çalışmalar sanat yapıları, viyadükler, menfezler ve yarma-dolgu işlemleri devam ediyor. Kurban Bayramından sonra asfaltlama çalışmalarına başlanılacak.


Firma yetkililerinden bilgi alan Ahmet Aydın, “Bu yolun uzunluğun 50 kilometredir. Ancak güzergah değişikliği ile birlikte 9 kilometre kısalacak. Bu güzergah üzerinde bulunan Yenişehir ve Ballı arasında iki adet viyadük yapılacak ve bu viyadüklerin uzunluğu 300 metre olacak. Yapılacak yol standardı çok yüksek bir yoldur. Yolun platform genişliği 25 metre olup, iki gidiş, iki dönüş olmak üzere 4 şeritli bir yol olacaktır. Yol BSK yapılarak otoban standardında olacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!