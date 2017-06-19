Nissibi-Kahta yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Otoban standardında yapılan ve 3 yılda bitirilmesi öngörülen yolun hizmete sunulmasıyla Kahta-Nissibi arasındaki 50 kilometrelik yol 41 kilometreye düşecek. Adıyaman için çok önemli olan bir yol ağı olan Nissibi-Kahta arası yapımıyla ilgili TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl başkanı Abdurrahman Dimez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık incelemelerde bulundu.

Tüm hızıyla süren yolda ki çalışmalar sanat yapıları, viyadükler, menfezler ve yarma-dolgu işlemleri devam ediyor. Kurban Bayramından sonra asfaltlama çalışmalarına başlanılacak.

Firma yetkililerinden bilgi alan Ahmet Aydın, “Bu yolun uzunluğun 50 kilometredir. Ancak güzergah değişikliği ile birlikte 9 kilometre kısalacak. Bu güzergah üzerinde bulunan Yenişehir ve Ballı arasında iki adet viyadük yapılacak ve bu viyadüklerin uzunluğu 300 metre olacak. Yapılacak yol standardı çok yüksek bir yoldur. Yolun platform genişliği 25 metre olup, iki gidiş, iki dönüş olmak üzere 4 şeritli bir yol olacaktır. Yol BSK yapılarak otoban standardında olacaktır” dedi.