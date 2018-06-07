Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 10:42

O annenin bebeğine el konuldu

Adıyaman’da 4 ay önce öz kızını hastanede boğarak öldüren annenin yeni doğan bebeğine devlet el koydu.

O annenin bebeğine el konuldu

07 Haziran 2018 10:42


Olay, 4 ay önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde meydana geldi.


Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Z.S., öz annesi tarafından elbisesinin kol kısmıyla boğulmaya çalışılmış ve Z.S. 45 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermişti. 45 günün sonunda hayatını kaybeden ve yakınları tarafından cenazesi alınarak Mardin’de defnedilen Z.S.’nin annesi Zeynep Alatay çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Tutuklandığında 4 aylık hamile olan Zeynep Alatay, doğum için cezaevi aracıyla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi. Bir çocuğunu öldüren vicdansız anne aynı hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Jandarma nezaretinde 48 saat hastanede gözetim altında tutulan anne, doğumdan sonra cezaevi aracıyla Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından bebeğe el konularak koruma altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    38°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    39°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    39°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç