Ocakçı mesleki eğitimin önemine işaret etti

Besni İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ocakçı, ülkede mesleğinde yetişmiş iyi bir usta veya kalfaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ocakçı, "Her insanın gönlünde iyi bir iş ve iyi bir akademik kariyer devamlı ön plandadır. Çocuklarımıza zaman zaman ileride ne olacaksın sorusu evde veya okulda sorulduğu zaman doktor, hakim, savcı, öğretmen, mühendis gibi cevaplar almaktayız. Ancak şu da bir gerçektir ki herkes doktor olacak, herkes hakim, savcı olacak diye bir kural da yok. Her öğrencinin yeteneği, kapasitesi ve iş yapma kabiliyeti farklıdır. Her şeyden önemlisi severek ve isteyerek yapacağı iş ya da meslek daha önemlidir. Gençlerimizin anaokulundan itibaren 12 yıl mecburi eğitimi sonunda sağlıklı bir yönlendirme ve öğrencinin de isteklerini dikkate almadan atılan adımlar telafisi mümkün olmayan zaman kaybına ve iş gücü kaybına neden olacaktır. Bu ülkede teknik elemana ve ya kalifiye eleman dediğimiz nitelikli iş gücüne de ihtiyacımız var. Bu ülkede mesleğinde yetişmiş iyi bir ustaya da ihtiyaç var. Bu ülkede mesleğinde yetişmiş iyi bir kalfaya da ihtiyaç var. Bu ülkede mesleğinde yetişmiş iyi bir tornacıya, iyi bir sıhhi tesisatçıya, iyi bir mobilyacıya, işinde yetişmiş elektrik teknisyenine de ihtiyaç var. Bu iş kollarının yanında daha isimlerini sayamadığımız meslekler ve iş alanları mevcuttur” dedi.

Ocakçı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanlığı gençlerimizin mesleki ve teknik eğitim sistemini tanımaları için büyük bir çalışma başlattığını belirterek, “Tercih sizin, gelecekteki hedeflerinizi belirlemek isabetli karalar almak elbette ki sizin ve ailenizin vereceği karardır. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde,Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre uygun puan alarak istediğiniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıt yaptırabilirsiniz. 54 alan ve 206 dalda mesleki eğitim alabilirsiniz” diye konuştu.