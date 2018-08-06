Odun kesmek için evden ayrılan adam ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Güneykaş köyündeki evininin üst tarafında bulunan ormanlık alanda odun kesmek için evden ayrılan 62 yaşındaki Osman Eryılmaz’dan bir süre haber alamayan yakınları, ormanlık alanda Eryılmaz’ı aradı. Bir süre sonra ormanlık alan içerisinde Eryılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Durum üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eryılmaz’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.