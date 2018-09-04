Odun yangını binaya sıçradı

Korku ve panik yaşayan vatandaşlar binadan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Erdemoğlu Mahallesi’nde bir binanın yanında bulunan fırına ait odunlar, bilinmeyen nedenden yanmaya başladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangının büyümesi sonucu alevler binaya sıçradı. Binada oturan vatandaşlar evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangını panik içerisinde izleyen mahalle sakinleri, yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.