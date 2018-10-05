Odunluk yangını mahalle sakinlerini korkuttu

Adıyaman'da bir evin çatısında bulunan odunlukta çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1313 nolu sokakta Gürbüz İlkbahar'a ait evin damında bulundan odunlukta öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Odunluktaki yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.