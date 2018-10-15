Odunlukta yangın çıktı

Adıyaman'da bir binanın odunluğunda çıkan yangından binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İmam Ağa Mahallesi, Eski Samsat Caddesi üzerindeki 49101 Sokakta meydana geldi. İsmail Ercemal'a ait odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.