İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunlukta yangın çıktı

Adıyaman’da bir binanın odunluğunda çıkan yangından binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da bir binanın odunluğunda çıkan yangından binaya sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, İmam Ağa Mahallesi, Eski Samsat Caddesi üzerindeki 49101 Sokakta meydana geldi. İsmail Ercemal'a ait odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, binaya sıçramadan söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.