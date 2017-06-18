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18 Haziran 2017 10:27

Oğlu uyuşturucu bataklığındaki annenin feryadı

Adıyaman’da oğlunun uyuşturucu bataklığına sürüklendiğini söyleyen anne, oğlundan yaklaşık 10 gündür haber alamadığını belirterek bulunmasını istedi.

Oğlu uyuşturucu bataklığındaki annenin feryadı

18 Haziran 2017 10:27


Adıyamanlı olan fakat Gaziantep’te yaşayan Halise S., 18 yaşındaki oğlu Mahmut S.’nin uyuşturucu bataklığına çekildiğini belirterek, yaklaşık 10 günden beri oğlundan haber alamadığını kaydetti. Oğlunun arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığına dair elinde video görüntüsü olduğunu ifade eden Halise S., yetkililerden oğlunun kurtarılmasını istedi. Oğlunun uyuşturucu kullanmasıyla birlikte tavırlarının değiştiğini anlatan Halise S., “Evde son zamanlarda birkaç kez titrediğini gördüm. Bize karşı tavırları değişti. Son günlerde odasına kapanıyordu. Ben bir gün odasına girdiğimde odasında uyuyordu. Elinde sigara paketi gördüm ancak sigara paketinin şişkin olduğunu görünce içini açıp baktım. Kağıdın içine baktığımda sigara olmayan bir şey gördüm. İnternetten baktığımda bonzai olduğunu öğrendim. Oğlumun bu çirkeften kurtarılmasını istiyorum. Yaklaşık 10 günden beri oğlum kayıp ve haber alamıyorum. Bize gelen oğlumun arkadaşının telefonunda tesadüfen bir görüntü gördüm ve bu görüntüyü kendi telefonumla çektim. Bir evin içerisinde uyuşturucu kullandıkları hallerinden belli olan kişiler ve oğlum var” dedi.


Cep telefonu görüntüsünde kendilerinden geçmiş baygın gençlerin olduğunu aktaran Halise S. “Görüntüde çoğu kendinden geçmiş ve baygınlar. Bütün gençler bu kötü tuzağa düşebilir. Hiçbir annenin yüreği yansın istemiyorum. Oğlum gelsin, bir tane tek oğlum var. Daha çok bataklığa batmadan gelsin. Bizim telefonlarımızı açmıyor. Kız kardeşi 1 aya kadar evlenecek, onun bile telefonunu açmıyor. Oğlumun bulunmasını istiyorum. Kimin yetkisi varsa çocuğum bulunsun. Hiçbir annenin yüreği yanmasın. Birçok anne evlatlarının durumunu kimseyle paylaşamıyor. Ben oğluma ulaşamıyorum. Hayatından endişeliyim” şeklinde konuştu.




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