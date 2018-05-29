Öğrenci servisiyle çarpışan otomobil takla attı: 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Boz idaresindeki 27 YA 552 plakalı otomobil ile Mehmet Ziya Kılınç idaresindeki 02 S 0376 plakalı öğrenci servisi Yeni Mahalle Mehmet Zahid Kotku Camii yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki İlker Boz yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.