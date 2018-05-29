Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 12:18

Öğrenci servisiyle çarpışan otomobil takla attı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Öğrenci servisiyle çarpışan otomobil takla attı: 1 Yaralı

29 Mayıs 2018 12:18


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Boz idaresindeki 27 YA 552 plakalı otomobil ile Mehmet Ziya Kılınç idaresindeki 02 S 0376 plakalı öğrenci servisi Yeni Mahalle Mehmet Zahid Kotku Camii yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki İlker Boz yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan her iki araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç