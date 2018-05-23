Öğrenci ve velilerin yaptığı geri dönüşüm ürünleri sergilendi

Cumhuriyet İlkokulu 2-D Sınıf Öğretmeni Naile Öz öncülüğünde öğrenciler serbest zaman etkinliğinde yaptıkları eserler ve velilerin yaptıkları geri dönüşüm materyalleri okul koridorunda sergilendi. Öğrencilerin oluşturduğu müzik grubunun ezgileri eşliğinde ürünler sergilendi. Birbiriden farklı ürünler velilerin beğenisine sunuldu.

Sınıf Öğretmeni Naile Öz, amaçlarının öğrencilerin el yeteneklerini geliştirmek olduğunu belirterek, “Amacımız hem el yeteneklerimizi geliştirmek, derslerimizden arta kalan zamanlarımızı değerlendirmek. Farklı düşünmelerini sağlamak istedik. Değerli velilerimizin kullanıp attıkları ürünleri geri dönüşüme uygun olan materyalleri kullandık. Özellikle annelerimize bize bu etkinlikte yardımcı oldukları ve bize katkı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimizin bir kısmı öğrencilerimizin serbest zaman etkinliğinde yaptığı çalışmalar, diğeri ise annelerin atmayı düşündüğü materyalleri kullanarak yeni ürünler oluşturduk. Geri dönüşüm kapsamında taş boyama, plastik şişelerden kumbara, diş fırcalıkları, ağaç yapraklarını kurutarak kitap ayıraçları, ağaç kozalaklarından mumluklar yaptık” dedi.

Okul Müdürü Ebubekir Turmaz, sınıf öğretmeni Naile Öz ve öğrencilerini bu güzel ürünlerden dolayı tebrik ederek, “Bu sınıfımın öğretmen ve öğrencilerine bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bu sınıfımız daha önce bir köy okulumuza malzeme yardımında bulunmuşlardı. Öğretmen ve öğrencilerimizi duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Bu güzel sergimizde bu güzel eserleri sergiledikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.