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Öğrenci velilerine seminer verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilkokulunda 1.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilkokulunda 1.sınıf öğrenci velilerine rehber öğretmenler tarafından seminer verildi.


Gazi ilkokulu Rehberlik Öğretmeni Ahmet Küçük tarafından öğrenci velilerine verilen seminerde, çocuğun okul ile karşılaşması, okuldaki ve evdeki hareketleri, arkadaş ortamı, okulda uyulması gerekilen kurullar, ders çalışma gibi konular yer aldı. Seminerde konuşan Rehber Öğretmen Küçük, “Çocuk için okul, daha önce tanımadığı çok sayıda çocukla karşılaşma, uyulması gereken kurallar ve başarılması gereken öğrenim görevleriyle dolu yepyeni sosyal bir çevredir. İlkokul döneminde ailenin çocuğa karşı olan tutumu çocuğun benlik algısını yani çocuğun kendisini nasıl gördüğünü olumlu ya da olumsuz etkiler. Aile içindeki sağlıklı iletişim ortamı ve huzur, çocuğun gelişimini olduğu kadar, okul başarısını ve arkadaşlarıyla ilişkisini de etkiler. Aile ilişkilerindeki olumsuzluk, çocuğun, dikkatsizlik, hırçınlık, tembellik ve saldırganca davranışlar göstermesine neden olabilir. Bir kişi susadığı zaman, ona sunulan su değerlidir, çocuğa da istediği zaman verdiğiniz sevgi değerlidir. Zamanınız ne kadar az, işiniz ne derece önemli olursa olsun, çocuk sevgi istediğinde ona yaklaşılmalı ve sevgi gösterilmelidir” diye konuştu.

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