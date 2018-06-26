Öğrenci yurdu bahçesinde yılan paniği

Adıyaman Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Safvan Bin Muattal Kız öğrenci Yurdunun bahçesinde güvenlik görevlileri 2 yılan gördü. Yaşanan panik üzerine görevliler ve yurtta kalan öğrenciler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri bahçede çiçek, ağaç ve bitkilerin içerisinde yılan aradı. Ekipler yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boz yılanı yakaladı. Yılanı yakalayarak sepete koyan ekipler diğer yılanı ise bulamadı.

Öğrenciler yılanın birinin yakalanmasından dolayı rahat bir nefes aldı.

Yakalanan yılan ekipler tarafından doğaya salındı.