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Öğrenci yurdunda yangın

Adıyaman Seyran Tepe Öğrenci Yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesinde faaliyet gösteren Seyran Tepe Öğrenci Yurdunun 4.katındaki bir öğrenci odasında prizde unutulan bilgisayar fişi bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Durumu fark eden yurt görevlileri alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, yangının çıktığı odada maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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