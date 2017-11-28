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28 Kasım 2017 13:51

Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini gezdi

Adıyaman’ın Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup, Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek üniversite merkez külliyesini gezdi.

Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini gezdi

28 Kasım 2017 13:51


Adıyaman Üniversitesini tanımak ve yükseköğretim kurumları hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirilen gezide Adıyaman Üniversitesi ve öğretim programları hakkındaki tanıtım sunumunun ardından öğrenciler merkez külliyeyi gezerek bilgi aldı. Adıyaman Üniversitesi içerisinde bulunan kültürel ve tarihi alanlar ile külliye alanını gezen öğrenciler ve okul öğretmenleri, yapılan çalışmalar ve üniversitenin gelişmişliğini yakından gördüklerini belirterek, çalışmalarda emeği geçen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile akademik ve idari çalışanlara teşekkür etti.


Gezi programı sonucu üniversitenin sahip olduğu imkanlar ve sunmuş olduğu hizmetler bakımından beklentilerinin çok üstünde olduğunu dile getiren öğrenciler, Adıyaman Üniversitesini tercih edilebilecek nadir üniversitelerden biri olduğunun altını çizdi.




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