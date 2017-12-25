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25 Aralık 2017 15:59

Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini gezdi

Adıyaman Üniversitesini ziyaret eden Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencilerine Adıyaman Üniversitesi ve öğretim programları hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini gezdi

25 Aralık 2017 15:59


Adıyaman Üniversitesi tercihinde bulunacak öğrenciler için Adıyaman Üniversitesi tanıtmak, bölüm ve programlar hakkında bilgi vermek üzere düzenlenen gezide Atakent ÇPAL Öğretmenlerinden Halil Amaç, Uğur Özdemir ve Abdulkadir Zor nezaretindeki lise öğrencileri Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.


Okul Öğretmenlerinden Halil Amaç, özellikle eğitim, araştırma, barınma, beslenme ve sosyal alanlar ile ilgili olarak aldıkları bilgiler karşısında oldukça etkilendiklerini belirterek, “Üniversitemizi görünce çok şaşırdık. Bu kadar kaliteli ve güzel düşünülmüş doğa harikası bir kampüs hayal etmiyorduk. Bu kapsamda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hocamızı ve ekibini tebrik diyoruz. Çok güzel bir gezi oldu. Öğrencilerimiz üniversite havası soludular. Sosyal imkanlara hayran kaldık. Bizleri kabul eden ve üniversitemize emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Adıyaman Üniversitesi içerisinde bulunan kültürel ve tarihi alanlar ile külliye alanını gezen öğrenciler de yapılan çalışmalar ve üniversitenin gelişmişliğini yakından gördüklerini belirterek üniversite tercihlerinde Adıyaman Üniversitesini tercih edeceklerini söyledi.




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