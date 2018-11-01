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Öğrenciler Adıyaman'ın tarihi yerlerini geziyor

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Müzikal Okullar” projesi kapsamında öğrenciler Adıyaman’ın tarihi ve turist yerlerini geziyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Müzikal Okullar” projesi kapsamında öğrenciler Adıyaman'ın tarihi ve turist yerlerini geziyor.


SODES tarafından desteklenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 800 öğrenci Nissibi Köprüsü, Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü gibi tarihi ve turistik alanları geziyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Bu tür projelerimizle, Adıyaman'da eğitim gören öğrencilerimiz ilimizi tanımasına, kendine güvenini artırmasına, kendini kanıtlamasına, kendini gerçekleştirmesine, kişiliğini geliştirmesine, yaşamını zenginleştirmesine ve böylece kendisine daha sağlıklı, mutlu bir yaşam kurmasına olanak sağlamaya katkıda bulunuyor” diye konuştu.

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