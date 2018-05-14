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14 Mayıs 2018 14:59

Öğrenciler akıllı seralarını tanıttı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Garajdan Tarıma Akıllı Sera (Robilukianus) Proje kapsamında öğrencilerin ürettikleri akıllı seralar tanıtıldı.

Öğrenciler akıllı seralarını tanıttı

14 Mayıs 2018 14:59


Yaklaşık 6 ay önce başlatılan Garajdan Tarımı Robotik eğitim alan öğrenciler eğitimler sonunda ürünlerini sergiledi. Eğitimler sonunda öğrenciler akıllı sera oluşturdu. Oluşturulan bu akıllı seralar final programıyla beğeniye sunuldu.


Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen sergiye 30 okuldan 30 proje katıldı. 30 öğretmen ve 6 bin 867 öğrenciden oluşan ekiple robotik, arduino, algoritma, tasarım ve kodlama gibi alanlarda geliştirdikleri seralarla etkinliğe katıldı. Etkinliğe katılan ve jüri tarafından en yüksek puanı olan 3 projeye çeşitli hediyeler verildi.


Etkinliğe Vali Yardımcısı Adem Kaya, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Bilişim Garajı Kurucusu ve aynı zamanda Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Selçuk Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya bazı okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Mete Kızılkaya, “Bugün değerli bir hocamız Prof. Dr. Selçuk Özdemir sayesinde ilimizde eğitim gören yaklaşık 7 bin çocuğumuza kodlama dersi verdik. Yetişen bu öğrencilerimiz yavaş yavaş çalışmalarının emeklerini alıyorlar. Ben hepsine bu ülkeye faydalı birer bilim insanları olacaklarına inanıyor ve güveniyorum. Bu etkinlikte emek vermiş tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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