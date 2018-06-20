“Adıyaman’da yerden göğe doğa serüveni -2” Projesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde 2. kez hayata geçiriliyor. Proje kapsamında BİLSEM’e kayıtlı öğrenciler Adıyaman Müze Müdürlüğünü ziyaret ederek, müzede sergilenen eserleri inceledi. Daha sonra Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından bahçede oluşturulan kazı alanında çocuklara arkeolojik kazı yaptırıldı. Öğrenciler arkeolojik kazı ile ilgili deneyim kazandı.

BİLSEM’e kayıtlı özel yetenekli öğrencilere yönelik özgün etkinliklerle TÜBİTAK tarafından fonu karşılanan projeye, Adıyaman Üniversitesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ASP İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman Müze Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Oryantiring Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği de destek veriyor.

TÜBİTAK projeleri içerisinde son derece önemli ve bir o kadar prestijli olan TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim projesi sayesinde öğrenciler teoriği pratiğe dönüştürerek, doğa ve bilim temalı değerli bir keşfe çıkıyor.

Proje ile Adıyaman’a ait doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginliklerle beraber bilimsel süreç becerileri kazandırmaya yönelik özgün etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi, Adıyaman Üniversitesi, Astronomi Gözlemevi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Adıyaman Müzesi, Pirin Perre Antik Kanti, Karadağ, Çelikhan Çat Barajı ve Yüzen adalar, Alabalık Tesisi, Doğanlı Çınarı Doğal Anıtı, Çelikhan Doğal İçmesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı Milli Parkı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Eğri Çayı Vadisi ve Kervansaray Botanik Parkı olarak belirlenen yerlerde etkinlik gerçekleştirilecek.