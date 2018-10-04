Öğrenciler barınma merkezideki hayvanları sevdi

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Çeşitli kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencileri merkezdeki rehabilite edilen sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi. Öğrenciler görevliler nezaretinde hayvanları sevdi.

Öğrenciler hayvanlar ile oynayıp köpek korkularını yenen minikler güzel vakit geçirdi. Merkezin yetkilileri ise öğrencilere ‘Hayvan Dostu Rozeti' ile sokak hayvanlarına verilmek üzere ‘Mama Kesesi ve Su Kabı' hediye edildi.

Veteriner Hekimi Yusuf Işık, öğrencilerin 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Gününde hayvanları unutmamalarının sevindirici olduğunu söyledi.