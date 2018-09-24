Öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Neşeli Adımlarla Mutlu Yarınlara Gidiyor' projesi kapsamında 30 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.

Sosyal Destek Programından (SODES) tarafından sağlanan katkıyla yürütülen proje kapsamında lise öğrencileri, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel miraslarını tanıyacak. 4 günlük Çanakkale gezisi programına katılan öğrencilerin, konaklama ve diğer giderleri SODES projesi tarafından karşılanacak. Öğrenciler proje kapsamında kendisine hediye edilen tişört ve şapkayı giyinerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından öğrenciler, servis araçları ile Adıyaman Hava Alanına götürülerek Çanakkale'ye uğurlandı.

Hazırlanan projeyle öğrencilerin Çanakkale destanının yazıldığı yerleri gezme ve görme fırsatını yakaladığını belirten ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, “Öğrencilerimize tarih ve kültür bilincini aşılamak, tarihimizi araştırmak, anlamak ve değerler eğitimi kapsamında Çanakkale'ye gezi programı düzenledik. Gezi programımızın öğrencilerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Öğretmen evinde düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, Adıyaman SODES Yetkilisi Seyithan Çelik, refakatçı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.