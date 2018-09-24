İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Neşeli Adımlarla Mutlu Yarınlara Gidiyor’ projesi kapsamında 30 öğrenci Çanakkale’ye uğurlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Neşeli Adımlarla Mutlu Yarınlara Gidiyor' projesi kapsamında 30 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı.


Sosyal Destek Programından (SODES) tarafından sağlanan katkıyla yürütülen proje kapsamında lise öğrencileri, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel miraslarını tanıyacak. 4 günlük Çanakkale gezisi programına katılan öğrencilerin, konaklama ve diğer giderleri SODES projesi tarafından karşılanacak. Öğrenciler proje kapsamında kendisine hediye edilen tişört ve şapkayı giyinerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından öğrenciler, servis araçları ile Adıyaman Hava Alanına götürülerek Çanakkale'ye uğurlandı.


Hazırlanan projeyle öğrencilerin Çanakkale destanının yazıldığı yerleri gezme ve görme fırsatını yakaladığını belirten ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, “Öğrencilerimize tarih ve kültür bilincini aşılamak, tarihimizi araştırmak, anlamak ve değerler eğitimi kapsamında Çanakkale'ye gezi programı düzenledik. Gezi programımızın öğrencilerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.


Öğretmen evinde düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, Adıyaman SODES Yetkilisi Seyithan Çelik, refakatçı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.