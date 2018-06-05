Öğrenciler çevrenin önemine dikkat çekti

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası programında Latife Hanım Anaokulu öğrencilerinin geri dönüşüm kıyafet defilesi ve Cengiz Topel İlkokulu ‘Başka Dünya Yok’ adlı gösterisi büyük beğeni topladı.

Programda Türkiye çevre Eğitim Vakfının okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan Eko-Okullar Programı kapsamında, yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlayan Latife Hanım Anaokulu ve Cengiz Topel İlkokuluna Yeşil Bayrak takdim edildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftasına katkı sağlayan okul yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür plaketi verildi.

Latife Hanım Anaokulu tarafından başlatılan ve 4 yıldır yürütülen Bitkisel Yağ Toplama Projesi kapsamında yaklaşık 2 ton atık yağ toplandı. Okulun geri dönüşüm sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu.

Programın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Kandemir, “Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak iletişim içinde bulundukları fiziki biyolojik sosyal ekonomik ve kültürel ortamdır. Son yıllarda artan maden faaliyetleri kentleşme sanayileşme gibi nedenlerden dolayı çevre üzerindeki baskılar artmaktadır. Bu baskılar sonucunda hava, toprak ve sularımız kirlenmektedir. Bakanlığımızın yaşanabilir çevre ve marka şehirler vizyonu doğrultusunda hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapması yapılması çevre üzerindeki bu baskının minimize edilmesi için büyük önem arz etmektedir. Çevre bilincinin insanlara kazandırılması İl Müdürlüğümüzün öncelikle hedefidir. Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden eğitimcilere yerel yönetimlerden, vatandaşlara kadar toplumun her kesiminde ve her yaşta insana büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Bu durumda şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocukların rahatça oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alabilmesi için bireylerin tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır” diye konuştu.