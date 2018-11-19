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Öğrenciler hastaların kandilini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gölbaşı Devlet Hastanesinde yatan yaşlı hastalarını ziyaret edip kandillerini kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe İmam Hatip Lisesi öğrencileri Gölbaşı Devlet Hastanesinde yatan yaşlı hastalarını ziyaret edip kandillerini kutladı.


Gölbaşı İmam Hatip Lisesi 11.sınıf öğrencileri devlet hastanesi diyaliz servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek kuranı kerim hediye edip kandillerini kutladı. Öğrencilerin diyaliz hastalarını ziyaret etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, “Diyaliz hastalarımızı ziyaret edip kandillerini kutladık hayır dualarını aldık. Rabbim mevlit kandilimizi insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Hastalarımıza şifalar nasip eylesin” diye konuştu.

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