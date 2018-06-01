Öğrenciler iftar sofrasında bir araya geldi

Şehit Nihat Deniz Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında okul öğretmenleri mezun olacak öğrencileriyle iftar programında bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmenleri ile beraber iftar sofrasında oturmaktan hoşnut olan öğrenciler, öğretmenleriyle sohbet ederek iftarını açtı. Öğretmenler, 03 Haziran günü Merkezi Sınava girecek olan öğrencilere sınavda uyulması gereken kuralları hatırlatarak moral verdi.

Şehit Nihat Deniz Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Deniz Özger, öğrencilerin 03 Haziran 2018 günü Ortaöğretim kurumlarına yerleşmek için sınava gireceğini kaydederek öğrencilerin sınav kaygısını gidermek ve öğrencileriyle unutulmaz bir an yaşamak istediklerini söyledi.

Mezun olacak öğrencileriyle iftar programında olmaktan gurur duyduğunu belirten Okul Müdürü Metin Bereket, “Öğrencilerimizi mezun ederken geriye güzel bir anı bırakmak istedik. Okulun sadece bilginin öğrencilere yüklendiği bir bina olmamalıdır. Çocuklarımızı daha güçlü ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek amacıyla okulumuzda sosyal etkinliklere öncelik verilmektedir. Bizimle aynı sofrayı paylaşan ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen köy muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.