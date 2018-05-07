Öğrenciler Mehmetçik için kısa film çekti

Kahta ilçesinde Kubilay İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, vatan bilincini ve millet bilincini aşılamak için kısa film hazırladı. Hazırlanan filmde konuşan ilkokul öğrencileri, askerlere destek ve moral içerikli mesajlar verdi. Filmde öğrencilerin askerlere gönderdiği mesajlar arasında, ‘lütfen uyumayın çünkü ben uyuyorum’ mesajı dikkat çekti.

Kubilay İlkokulu Sınıf Öğretmeni Bülent Karaca, Mehmetçik için çekilen kısa filmin başrol oyunculuğunu öğrencilerin yaptığını belirterek, “Filmin amacı yetişen neslimize Mehmetçik, vatan bilincini ve millet bilincini vermek. İnşallah gelecekte bu gençlerimiz minik kalpleri ve bu dokunuşları sayesinde bu millete hizmet edecek neferler olurlar” dedi.

Kubilay İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çetin ise “Kubilay İlkokulu 1. sınıf öğrencileri olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında görev yapan ordumuza moral vermek için kısa bir film hazırladık. Ordumuzun operasyonlarda başarı sağlaması için destek vermek amacıyla kısa bir film çektik. Bu filmde emeği geçen başta Bülent Karaca hocamıza, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise askerleri çok sevdikleri için böyle bir film hazırladıklarını ifade ederek, askerlerin bu vatan için canlarını feda ettiklerine dikkat çekti.