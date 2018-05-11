Öğrenciler meslekleri daha yakından tanıdı

Okulun salonunda gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliğine katılan konuklar kendi alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin meslekleri uzmanlardan tanıması ve üniversite süreçlerinde doğru tercih yapabilmeleri amacıyla düzenlenen kariyer günlerine kendi alanlarında uzman kişiler katıldı.

Kariyer günlerinde KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, Veteriner Hekim Yusuf Işık, Sosyal Hizmet Uzmanı Bünyamin Özsürünç, Diş Hekimi Murat Yıldız, Hava Trafik Kontrolörü Hasan Pezuk konuşmacı katıldı.

Öğrenciler merak ettiği meslekleri yakından tanıma fırsatı buldu.