Öğrenciler ‘Mutlu Yarınlara' projesiyle geziyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mutlu Yarınlara' Projesi ile 120 üniversite öğrencisi Gaziantep'e geziye götürüldü.

Adıyaman Üniversitesi'nde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler ‘Mutlu Yarınlara' Projesi ile geziyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile 120 öğrenci etkinlikte bir araya geldi. Polisevinde kahvaltı yapan 120 öğrenci daha sonra Gaziantep'e doğru yola çıktı.

Adıyaman'a öğrenim görmek için gelen Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin nüfusuna kayıtlı öğrencilerin, maddi, manevi ve etnik kökenleri itibariyle istismar edilmelerini önlemek için bu etkinlik gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin zararlı oluşumların propagandalarını etkisiz kılmak, üniversitede meydana gelebilecek toplumsal olay ve eylemlerin önüne geçmek, provokasyonlara gelmelerini önlemek, gençlerin devlete ve güvenlik güçlerine olan önyargılarını kırmak, öğrencilerin öğrenimi için gerekli olan huzur güven ve sükunet ortamını sağlamak için bu etkinlik gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler Gaziantep'te Şahinbey Savaş Müzesi, Şahinbey Anıtı, Planetaryum, 14 Şehit Anıtı, Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezeceği öğrenildi.