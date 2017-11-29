Öğrenciler şehit için hatim indirdi

Fırat Kalkanı Harekatında DAEŞ terör örgütü tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Akif Güleş için şehidin isminin verildiği okulda hatim indirildi

Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Adıyamanlı Uzman Çavuş Akif Güleş’in ismi Adıyaman İmam Hatip Ortaokuluna verildi. Şehidin ağabeyleri Mehmet ve Mustafa Güleş, Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından hatim indirildi.

Daha sonra Okul Müdürü Nevzat Yiğit, müdür yardımcıları İbrahim Okutan ve Bahri Doğan ile birlikte şehidin babası Bayram Güleş’i Doyran köyünde ziyaret ederek burada hatim duası yapıldı.