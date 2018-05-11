Öğrenciler spor festivali ile eğlendi

C.Yamazaki Ortaokulunun “Teknolojinin esiri değil, sporun bağımlısı olacağız” sloganıyla düzenlediği Spor Festivalinde 19 branşta 201 sporcu aynı anda spor yaptı.

Adıyaman’ın Besni ilçesi C. Yamazaki Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Gündoğdu tarafından organize edilen ve Besni Belediyesinin katkılarıyla Spor Festivalinde öğrenciler eğlenerek oynadı. Badminton, masa tenisi, satranç, dart, langırt, ip atlama, yağ satarım bal satarım, sek sek, trambolin, jimnastik, twister, basketbol, voleybol, futbol, halat çekmece, köşe kapmacı, bocce, antrenman merdiveni, slalom çubukları branşlarında çocuklar eğlenerek oynadı.

Okul Müdürü İrfan Yıldız’ın okulun başarılarından bahsettiği konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya’nın başlama düdüğü ile çocuklar spora başladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde çocuklar doyasıya eğlendi. Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya’da öğrencilerle birlikte spor yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, sağlık için oyun ve sporun şart olduğunu belirterek, “Sağlıklı bir beden için oyun ve spor şart. Çocuklar C. Yamazaki Ortaokulunda 19 branşta çok güzel oyun oynuyor. Bütün okul hep beraber spor yapıyor. Özlenen bir görüntü, inşallah devamı gelir, sürdürülebilir bir hal alır. Bu çocukların hepsinin sporda bir branş dalının olması esas hedefimizdir. Biz her çocuk bir spor dalıyla uğraşsın istiyoruz. Böyle faaliyetlerin artmasını diliyoruz. Bu şekilde yaparsak bu çocukları medya, sosyal medya bağımlılığından, madde bağımlılığından uzak durmasını sağlarız” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Burhan Gündoğdu ise açıklamasında, “Okul olarak 19 branşta 201 sporcunun katıldığı ve bir devlet okulu tarafından düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı spor festivallerinden birini yapıyoruz. Öğrencilerimiz test ile tost arasında sıkışmış. Test ile tost arasına sıkışmış bir nesilden, sporu kendi içinde idrak edebilen, sporun kendi için ne önem arz ettiğini bilen ve sporu kendi yaşamına entegre edebilen bir nesile geçmek istiyoruz. Bu amaçla bu festivali düzenliyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler de, bu spor festivalinin düzenlenmesinden dolayı okul yönetimine teşekkür ederek, çok eğlendiklerini aktardı.