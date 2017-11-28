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28 Kasım 2017 12:14

Öğrenciler trafik kurallarını trafik eğitim parkında öğreniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından geleceğin sürücülerinin eğitimli bir şekilde yetişmesi amacıyla Cumhuriyet mahallesinde yaptırılan trafik eğitim parkı, öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.

Öğrenciler trafik kurallarını trafik eğitim parkında öğreniyor

28 Kasım 2017 12:14


Adıyaman Belediyesi tarafından geleceğin sürücüleri olan öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilmesi için hizmete açılan trafik eğitim parkı miniklerden yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevreyolunda bulunan ve içinde yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistlerinden oluşan trafik eğitim parkını gezerek, trafik polisleri ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik amirliğinde görevli personel gözetiminde akülü araçlara binip trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, hem eğleniyor, hem de trafik konusunda bilgi sahibi oluyor.


Haftada yüzlerce öğrencinin trafik eğitim parkını ziyaret ettiğini söyleyen yetkililer, parkın amacına ulaşmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.




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