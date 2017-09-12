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12 Eylül 2017 14:59

Öğrenciler ve velilere polislerden bilgilendirme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince ilkokula yeni başlayan öğrenciler ile öğrenci velilerine güvenlik konularında bilgiler verildi.

Öğrenciler ve velilere polislerden bilgilendirme

12 Eylül 2017 14:59


Cumhuriyet İlköğretim Okulunda bulunan öğrenciler ile öğrenci velileriyle bir araya gelen polisler burada öğrencilere kendilerini tehlikede hissettikleri anda yapmaları gereken konular hakkında bilgiler vererek broşür dağıttı. Velilerden çocuklarına 155 polis imdat hattını, 110 itfaiye hattını, 112 ambulans hattı ile ev adreslerini ezberletmelerini ve aynı zamanda özel bilgileri de yabancılarla paylaşmamalarını isteyen polis memurları, çocuklara da tehlike anlarında imdat diye bağırmalarını istedi.


Yapılan bilgilendirmeler sonrasında öğrenciler ile öğrenci velilerine broşürler dağıtıldı.




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