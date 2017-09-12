Öğrenciler ve velilere polislerden bilgilendirme

Cumhuriyet İlköğretim Okulunda bulunan öğrenciler ile öğrenci velileriyle bir araya gelen polisler burada öğrencilere kendilerini tehlikede hissettikleri anda yapmaları gereken konular hakkında bilgiler vererek broşür dağıttı. Velilerden çocuklarına 155 polis imdat hattını, 110 itfaiye hattını, 112 ambulans hattı ile ev adreslerini ezberletmelerini ve aynı zamanda özel bilgileri de yabancılarla paylaşmamalarını isteyen polis memurları, çocuklara da tehlike anlarında imdat diye bağırmalarını istedi.

Yapılan bilgilendirmeler sonrasında öğrenciler ile öğrenci velilerine broşürler dağıtıldı.