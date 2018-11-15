Öğrenciler yararına kermes düzenledi

Demokrasi Parkı içinde gerçekleştirilen kermesin açılışı Kuran'ı Kerim okunmasıyla yapıldı. Dört gün sürecek olan kermeste ev yapımı yiyecekler ve giyim eşyaları satışa sunuldu.

İhtiyaç sahipleri ve öğrenciler yararına kermes düzenlendiğini dile getiren Menzil Durak Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hüseyin Şen, kermese tüm Adıyamanlıları davet ederek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Hüseyin Şen, kermesten elde edilecek gelirlerin eğitimde kullanılacağını ifade etti.