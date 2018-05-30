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30 Mayıs 2018 14:56

Öğrenciler yıl sonu moral konseri düzenledi

Adıyaman Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından öğrencilere yönelik yıl sonu moral konseri düzenlendi.

Öğrenciler yıl sonu moral konseri düzenledi

30 Mayıs 2018 14:56


Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere Almanya, İsviçre ve Rusya’dan gelen yabancı turistler, üniversite çalışanları ile öğrenciler katıldı.


Alican Altunbaş ve Haşim Gezer’in solistliğinde gitarda Fırat Ağdiken ve bateride Hakan Altunbaş’ın yer aldığı konserde eteği belinde, ıslak ıslak, arpa buğday, izzet dayı, vay dünya, erik dalı, ayrılamam, bilsem ki ve yar benden adlı şarkılar seslendirildi.


Türk halk müziği, Türk sanat müziği, pop müzik, özgün müzik dallarında türkü ve şarkıların söylendiği konserde, şarkı ve türkülere öğrenciler de eşlik ederek hep bir ağızdan şarkılar söylenip tempo tutuldu.




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